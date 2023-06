Portazo de la Corte Penal Internacional a Petro: no investigarán sobre Colombia

La visita a Colombia del fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, terminó con un duro portazo al presidente Gustavo Petro. Pese a los reiterados llamados del jefe de Estado para que la justicia internacional investigue crímenes del conflicto, la CPI respaldó con toda el sistema judicial y argumentó que el país “no es un Estado fallido” y está en capacidad de garantizar “que no haya impunidad”.

El mensaje de Khan fue claro para defender a la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz: “me he reunido con el fiscal Francisco Barbosa y con el presidente de la JEP, Carlos Vidal. No me queda duda de que la justicia está andando y está dando buenos resultados. Cuentan con la admiración y el respaldo de la Corte”, dijo el fiscal.