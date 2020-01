Corte frena detenciones, pero preocupan liberaciones

Hernando Herrera Mercado

Director ejecutivo de la Corporación Excelencia en la Justicia

“En el debate de si toda persona a la que se le imputa un delito debe ir o no a la cárcel de manera preventiva se debe tener en cuenta el hacinamiento carcelario, que es supremamente alto con un déficit de unos 30 mil cupos. La decisión de la Corte Constitucional hace que una persona reincidente ya no tenga que ir a prisión automáticamente, entonces por ese solo factor la tasa de las personas que ingresan a las cárceles disminuirá y habrá una decongestión carcelaria. Pero esto no hace que haya que ignorar la problemática del hacinamiento, presente en casi todos los establecimientos carcelarios del país”.