En contexto: Armando Benedetti asegura que la consulta popular fue hundida de forma fraudulenta, acusa a Cepeda pero no aporta pruebas La congresista Miranda reaccionó en sus redes sociales a la respuesta de la Corte: “La Corte Constitucional me ha confirmado que, tras el hundimiento de la consulta, el Gobierno no puede insistir en las mismas preguntas ni, mucho menos, imponerlas por decreto de forma dictatorial. Gana la separación de poderes. Gana Colombia”.

Este martes el ministro del Interior, Armando Benedetti, sorprendió con una curiosa tesis ideada para salvar la consulta popular.

Según el jefe de la cartera política, dado que la votación del mecanismo no se enmarcó en una proposición, legalmente el Senado no se pronunció. Por ello, aseguró que si la Corporación no adopta una decisión antes del 1 de junio, el Gobierno Nacional convocará el mecanismo por decreto.

“El Gobierno, si el Senado no se pronuncia de acá al 1 de junio, convocará la consulta popular a elecciones para lo que tiene que ver con las 12 preguntas de la reforma laboral”, manifestó el funcionario,

“En esa sesión tortuosa que sucedió en el Senado de la República lo que queda claro es que el presidente del Senado dice ‘siguiente punto del orden del día’. El señor secretario lee el orden del día, apagan el micrófono y el presidente del Senado dice automáticamente ‘abra el registro para votar lo de la consulta’ y abren el registro y se vota”, agregó.

De acuerdo con la tesis de Benedetti, la Ley Quinta –que regula el proceder del Congreso– señala que antes de una votación debe haber lectura de la proposición. Sin embargo, insistió en que dicha proposición no se leyó, lo que implica que el Senado supuestamente no se pronunció.

Sin embargo, el secretario del Senado, Diego González, desmintió al ministro: “El Senado no votó ninguna proposición, porque nunca la hubo: la solicitud no es una proposición y tampoco fue presentada una proposición por parte de Gobierno o senadores para que fuera sometida a votación; de tal modo, no es posible que el secretario lea una proposición que no ha sido presentada”, señaló.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, secundó a su secretario diciendo que no permitirá que “se vulnere la Constitución ni que se empleen maniobras para desviar millonarios recursos públicos hacia intereses políticos y campañas electorales”.

