En un duro comunicado de este jueves, la Corte Constitucional les recordó a otras autoridades estatales que sus fallos son de estricto cumplimiento, y por ello pidió que sean respetadas dichas decisiones.

El mensaje del tribunal garante de la Constitución no tiene ningún destinatario en específico, pero se da días después de que el presidente Iván Duque hubiera dicho que cinco personas no podían tomar una decisión tan sensible como la de despenalizar el aborto hasta la semana 24.

Para la Corte, “deslegitimar los fallos de los jueces constituye, sin duda, un paso previo a su desacato. Y el desacatar los pronunciamientos de los jueces solo es posible en regímenes antidemocráticos y contrarios al Estado de Derecho”.

Asimismo, indicó que llenar de dudas la credibilidad de la Corte debilita el orden democrático del país, por lo cual hizo un fuerte llamado a que todas las autoridades y particulares acaten sus decisiones.