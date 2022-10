El polémico contrato realizado por las Empresas Municipales de Cali, Emcali, sigue generado que varios sectores del Estado tomen medidas sobre el mismo. La última en hacerlo fue la Contraloría General, que solicitó en una audiencia pública, la terminación del convenio entre Emcali y la Unión Temporal AMI debido a sus sobrecostos.

“La Contraloría ha evidenciado que no halló justificación frente a los sobrecostos en el contrato, sobre los cuales, no se ha causado ningún tipo de pago, es decir, que no hay un detrimento patrimonial”, manifestó el contralor general, Carlos Hernán Rodríguez.

De igual manera, Rodríguez señaló que el contrato en el que se evidencian sobrecostos en la comprar de un televisor de 45 pulgadas y la silla ergonómica está suspendido por voluntad de ambas partes, pero hace la advertencia de que en cualquier momento se puede reactivar.