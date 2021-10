La decisión adoptada se basó en el inciso segundo del artículo 128 de la Ley 1474 de 2011 “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión publica”.

Para la respectiva supervisión e interventoría de los contratos, la Contraloría dispuso de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción para que proceda a abrir las indagaciones preliminares correspondientes a las empresas.

Uno de los mayores salpicados por el escándalo, el contratista Emilio Tapia, fue trasladado la semana pasada a la cárcel La Picota, de Bogotá. La orden la emitió el Juez 35 de Control de Garantías al rechazar la solicitud de Alejandro Sánchez, abogado de Tapia, de que lo dejara recluido en La Modelo, de Barranquilla, alegando que su vida corre riesgo en Bogotá.

El juez regañó tanto al abogado como al contratista, pues le dijo que a él no lo puede estar trasladando a donde quiera.

“No podemos estar trasladando a este ciudadano a todos los establecimientos carcelarios del país (...) cometemos delitos, nos condenan, reincidimos, nos ponemos en riesgo, nos vuelven a judicializar, nos imponen una medida de aseguramiento y entonces señor Estado, a manera de hotel, mándeme para Barranquilla, no mejor para Bogotá, no mejor en Cómbita, porque hace más frío, no, realmente eso es disposición del Estado”, concluyó.