¿Contarán los votos de los candidatos revocados por el CNE?

familia comentó que no se sabe nada de la menor de edad desde el 3 de octubre pasado, cuando salió de una unidad residencial de el poblado donde trabaja su madre. también hubo denuncias de dificultades para reportar su desaparición ante las autoridades.

20 días ajustó desaparecida la joven valentina morales morales, de quien no se sabe nada luego de salir de una unidad residencial del barrio el poblado de medellín el pasado 3 de octubre.

según comentó la familia, valentina morales morales es una joven de 15 años, estudiante del 10° grado de la institución educativa gilberto alzate avendaño.

de ella no se sabe nada desde ese martes en el que salió de la unidad residencial borinquen ubicada en el cruce de la calle 20b sur con carrera 38 del sector la frontera de el poblado, lugar en el que su madre labora.

“ese día valentina no tenía clase, entonces la mamá le dijo que si quería acompañarla al apartamento en el que trabaja, a lo que ella aceptó. sin embargo estando allá se dio cuenta que tenía unas tareas escolares pendientes que había olvidado hacer por lo que estaba desesperada por regresarse a la casa. la mamá estaba terminando unas labores domésticas y cuando volvió a la sala del apartamento, ella ya no estaba porque tal vez se había adelantado para esperarla en la portería. pero los vigilantes le dijeron que valentina se había cansado de esperarla, y desde ese día no sabemos de su paradero”, señaló una de las familiares de la joven estudiante.

desde ese momento a valentina es como si se la hubiera tragado la tierra, pues no ha habido ninguna señal de su actual paradero. ni sus pocas amigas ni sus compañeros del colegio la han vuelto a ver.

allegados a la familia comentaron que esta ni siquiera ha podido ver las cámaras de la unidad residencial para conocer qué rumbo tomó valentina, pues no ha sido posible que un fiscal dé la orden para acceder al material, condición que ponen desde el conjunto residencial para poder acceder al registro fílmico.

es más, los mismos allegados comentaron que la fiscalía en medellín puso excusas innecesarias para poder radicar la denuncia por desaparición de la menor de edad.

“en la fiscalía no nos querían tomar el caso con la excusa de que como ya tiene quince años, 'ella es libre de tomar decisiones' o que su desaparición era algo 'transitorio'. pero ese es un argumento inviable porque ella por su albinismo tiene una discapacidad visual, por lo que siempre anda acompañada. además, ella nunca se ha desplazado sola, siempre anda acompañada por la mamá o la hermana y tampoco es de ausentarse de su hogar. nos tocó poner un recurso legal para que nos recibieran la denuncia”, comentaron.

aparte de esta injustificada talanquera del ente investigador denunciada por los allegados, la familia comentó que tampoco ha recibido apoyo de entidades como la secretaría de las mujeres de medellín para la búsqueda de la joven.

este diario contactó a la fiscalía en medellín y a la secretaría de las mujeres sobre lo comentado. la primera comentó que sí recibió la denuncia y expidió la respectiva ficha reportando la desaparición de la joven.

por su parte, la secretaría de las mujeres comentó que este caso en particular lo tomó desde la administración la subsecretaría de derechos humanos, que son los encargados de dinamizar la ruta urgente de búsqueda, pues la secretaría de las mujeres no tiene competencia directa con los casos de las menores de edad.

por ahora, la familia continúa la búsqueda de la joven para dar con su paradero o alguna señal de ella. la contextura de valentina es delgada y albina, su color de piel es blanco, el cabello de la joven es rubio y liso largo, el color de sus ojos es azul y su tamaño son grandes. ella usa gafas de aumento.