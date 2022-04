Según se lee en el documento, que ya reposa en el Congreso, la búsqueda de la moción de censura contra Molano sería por asuntos relacionados con las funciones propias de su cargo. La fecha y hora será elección de la Mesa Directiva de esa corporación.

Frente a lo sucedido el pasado 28 de marzo en la vereda El Remanso, la comunidad ha insistido en que los hombres del Ejército dispararon contra civiles.

En el operativo resultaron muertos el gobernador indígena Pablo Panduro Coquinche, un menor de 16 años; Divier Hernández Rojas, presidente de la Junta de Acción Comunal, así como su esposa Ana María Sarrias.

Entre tanto, el presidente Duque dijo este martes –después de hablar del proceso de paz en el Consejo de Seguridade la ONU– que el operativo militar en Puerto Leguízamo (Putumayo) estuvo apegado a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario.

“La operaciones militares y, en particular esta que ha desatado controversia, se adelantó con un trabajo de inteligencia y de identificación previa. Se contó, además, con la valoración, casi inmediata, con la participación de la Fiscalía para adelantar los actos urgentes”, dijo el jefe de Estado en rueda de prensa desde los Estados Unidos.