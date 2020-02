Congreso cocina licencia para cambiar de bando

La propuesta apareció casi de forma espontánea, como una golosina abandonada a la que es difícil resistirse: cerca de un mes antes del reinicio de las sesiones del Congreso, comenzó a hablarse de revivir la figura del transfuguismo; es decir, abrir la puerta para que los congresistas cambien de partido.

Incluso sin un texto radicado, varios parlamentarios ya se subieron al bus que implicaría una desbandada en varias colectividades. “Ya tenemos la maleta lista”, dijo a EL COLOMBIANO un congresista del Partido de la U, quien aseguró que la intención es compartida por 11 de sus compañeros de bancada.

Entre ellos, estarían Roy Barreras, Roosvelt Rodríguez, José Ritter López, Andrés García Zuccardi, entre otros, un sector que tocaría las puertas del Partido Liberal.

La iniciativa también suena en Cambio Radical. El representante César Lorduy señala que, aunque él no está interesado en cambiar, no cree que “nadie tenga la obligación de estar amarrado a un partido en el que no quiera estar”.

Otras fuentes del Congreso aseguran que, entre los legisladores de Cambio que sí buscarían escindirse, estaría Rodrigo Lara, quien tendría diferencias con el líder del partido, Germán Vargas Lleras.

Concretamente, la propuesta consistiría en levantar prohibición de la doble militancia que pesa en la Constitución, la cual señala que es necesario renunciar un año antes al propio partido para aspirar por otro a un cargo de elección popular.

De esta forma, varios congresistas que no estén a gusto en sus partidos podrían dar el salto de cara a las elecciones de 2022.