Confirman tres primeros casos de ómicron en Barranquilla

“Se espera, ojalá no se presente, pero toda la evidencia sugiere un pico abrupto de casos que puede generar congestión en los servicios de salud y afectación de personal de salud”, subrayó el funcionario en días pasados.

“Pero esto —dijo Fernández— no puede llevar a pormenorizar el riesgo que representa la variante, porque una proporción pequeña sigue siendo un número grande en términos absolutos sobre todo en población no vacunada o que no ha terminado su esquema”.

Lo cierto es que sobre el final de 2021, la tasa de nuevos contagios intradía incrementó en Colombia. Solo el primero de enero se reportaron 12.415 casos en un día y este domingo se registraron 11.318, 3.572 de ellos en Antioquia, región que continúa siendo epicentro de los nuevos contagios.

Por ahora las autoridades civiles no han informado sobre nuevos confinamientos con miras a disminuir la velocidad de los contagios, aunque la posibilidad de un cuarto pico sigue latente.

La variante ómicron fue detectada el 9 de noviembre en Sur África y a finales de noviembre fue catalogada como variante de preocupación. Ya más de 90 países han confirmado su presencia incluido Colombia, y se dice que seguramente hay más países que también la tiene, pero por su capacidad de vigilancia genómica no la han detectado aún.