Para varios expertos consultados, esa eventual llegada de Petro a la Casa de Nariño significaría profundos cambios en aspectos sensibles, entre ellos la política exterior, en particular frente a nuestro ‘vecinos incómodos’ tal como los concibe el saliente mandatario Iván Duque: Venezuela, Nicaragua y Cuba.

En cualquier caso, la administración nacional petrista no la tendría fácil en el Legislativo teniendo en cuenta que muchas de sus prioridades demandan reformas legales y constitucionales que requieren de mayorías parlamentarias, entre ellas las reformas que se proponen a los organismos de control, a la Procuraduría y Fiscalía, la Registraduría, la revisión de los Tratados de Libre Comercio, nuevos acuerdos de comercio exterior, entre otros.

“Dada la posición minoritaria en el Congreso del Pacto Histórico y los partidos de centroizquierda que sin duda lo apoyarían, Petro buscará el apoyo de partidos como el Liberal, Conservador, La U, Cambio Radical, etc., con una agenda moderada. Pero considerando el talante de Petro y el programa de gobierno que presentó en marzo pasado con una agenda radical, yo diría que buscará subyugar al Congreso con nuevas modalidades de ‘mermelada’ o con acciones audaces de gobierno que le den alta popularidad. La verdad no lo veo como Pedro Castillo en Perú buscando posiciones moderadas y conciliatorias”, señala el observador.

Al respecto, el analista y columnista John Mario González, destaca que la bancada que apoya al presidente electo no es mayoría en el Legislativo, lo que necesariamente lo llevará a tener que ‘tranzar’ con los partidos políticos tradicionales para poder aprobar sus prioridades.

En el frente interno, es decir, en la política doméstica, los cambios que se prevén no serán menos drásticos, por dos razones principales: la ambiciosa agenda de gobierno que el entrante presidente aspira sacar adelante, y las tensas relaciones que genera su bancada con el Congreso de la República.

Por ello, Torrijos no descarta la posibilidad de que intente convocar una asamblea constituyente para impulsar los cambios que tiene proyectados “para darle una nueva identidad al sistema político del país”, añade.

Respecto de grupos al margen de la ley como el ‘clan del golfo’, Restrepo dice que, inicialmente, el presidente Petro “ha cambiado de opinión: primero ofreció una posibilidad de negociación; después se echó para atrás y habló de ‘perdón social’, y ahora último de sometimiento a la justicia”.

No obstante, el director del Cerac prevé que en materia de seguridad nacional “no se ven riesgos asociados a este triunfo electoral. Algunas personas hablan de riesgos para la seguridad nacional, pero no lo considero así”, puntualizo.

Restrepo tampoco prevé propuestas distintas a la de ‘perdón social’ para el caso de las disidencias de las Farc. En lo que sí podría haber cambios sustanciales es en la política criminal del Estado, por cuanto la nueva administración ha planteado reformas a la Fiscalía. “En esa materia sí veo mucha incertidumbre con Petro, porque se piensa reforzar la lucha contra la corrupción, pero se corre el riesgo de descuidar la lucha contra el narcotráfico”, concluye el director del Cerac.

El tema económico será otro de los retos y enigmas del nuevo presidente de Colombia. Reto porque gran parte de su propuesta lleva a que garantizará que los colombianos tengan mejores ingresos, dar más trabajo y otorgar más subsidios especiales, como el correspondiente al pago de una bonificación a más de tres millones de adultos mayores que no han podido conseguir una pensión.

Por otro lado, hay un enigma total por saber cómo los mercados bursátiles y los inversionistas nacionales y extranjeros le vayan a recibir como mandatario nacional, esto porque desde toda la campaña se escuchó que los empresarios estarían dispuestos a irse de Colombia con sus capitales ante el triunfo de Petro.