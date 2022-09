“Y cuando me acompañó entendí que por ahí no podía tirarme porque él me estaba acompañando hasta la puerta del baño. Pero cuando yo entré, él se sentó y fue ahí que yo me despojé de todos los elementos que tenía conmigo“, explicó Merlano en una audiencia virtual con la Corte Suprema.

Publicidad

Según el relato de Merlano, aprovechó el descuido de su familia y del odontólogo para sacar una cuerda roja y deslizarse por la ventana.

“Comencé a mirar y cuando me asomé, me di cuenta que el consultorio tenía vista a la calle del lado del parqueadero, pero la ventana era muy angosta; igual yo presioné mi cabeza y entró, y yo dije ‘si entra mi cabeza, entra mi cuerpo’, y fue cuando se me ocurrió que yo me iba a tirar por ahí“, narró Merlano.