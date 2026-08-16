¿Cómo lograron rescatar a las personas atrapadas en el edificio Invico de Pereira?

El edificio Invico fue un símbolo de los cambios urbanísticos de Pereira durante cincuenta años. Ubicado en la avenida Circunvalar, con sus quince pisos que se veían casi desde cualquier punto, fue uno de los primeros que demostró que la ciudad podía crecer verticalmente. Desde el 10 de agosto han aparecido muchos videos de ese edificio blanco con azul, refleja lo devastador que fue el terremoto; se ven allí las paredes tarjadas, roídas, y el piso doce aplastado completamente por el trece.
La historia del rescate de los sobrevivientes de los pisos superiores me la cuenta Andrés García Martínez, secretario de Cultura de Risaralda. Sentado en una silla de camping, el viernes 14 de agosto, dice que justo en el piso 13 vivía su padre, Henry García Villegas, de 85 años y con movilidad reducida. Le pregunté por cuáles lugares fueron importantes para su vida ahora son solo recuerdo, se los llevó el terremoto.