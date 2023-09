En el Gran Debate Medellín, que organizó este diario con el programa Medellín Cómo Vamos, hubo varios episodios que vale la pena contarlos. Uno de ellos, cuando Juan David Valderrama señaló de forma directa a Albert Corredor y a Rodolfo Correa de ser aliados de Quintero. La incomodidad de Correa fue evidente, pues no es la primera vez, y seguro no será la última, que le dicen que es la carta tapada del alcalde. Y aunque él ha insistido en que nada tiene que ver con el mandatario le siguen recordando que su esposa trabajó en ese gobierno en Plaza Mayor y que él mismo fue cercano a Gabriel Rico, quien fue escudero del alcalde. Correa solo atina a decir que si fuera así no tendría problemas con la financiación de su campaña y con los permisos en la Alcaldía para montar sus vallas que hasta el día del debate no le habían dado.

Aguinaga se hizo notar

Tras el Gran Debate Medellín, en el que participaron 13 de los 14 candidatos a la Alcaldía, no era fácil sacar conclusiones. Hay candidatos y candidatas para casi todos los gustos. Sin embargo, al finalizar varias voces coincidieron en que se destacó la hasta hace poco concejala María Paulina Aguinaga, hoy candidata por el Movimiento Por Medellín. Aguinaga expuso sus puntos de vista y argumentó sus respuestas. Se le vio segura, firme y convencida de que puede ser la primera mujer en ocupar la Alcaldía. Falta a ver qué dicen las urnas.