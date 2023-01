Sin embargo, en las últimas semanas, el estado de salud de Paula empeoró. Su cáncer hizo metástasis e invadió otros órganos, por lo que a su esposo le dijeron que solo le quedaba un mes de vida.

“Acabo de tener una reunión con todos los médicos, me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente... Es la peor noticia que he recibido en toda mi vida. Ya médicamente en el hospital no le van a hacer nada más, me le dieron un mes de vida a mi esposa y ya mañana me la llevo a mi apartamento. Le van a poner a disposición una enfermera las 24 horas para que simplemente le calme los dolores, el dolor de cabeza más que todo... Eso la está matando lentamente”, fue el angustioso mensaje de Vega este sábado en su cuenta de Instagram en la que ha ido relatando todo el proceso de su esposa para acudir a la solidaridad de quienes lo puedan ayudar.