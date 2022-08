El incidente vial ocurrió en la vía Palmetto Expressway y se registró en la madrudagada del pasado sábado, a eso de las 4:30 a.m.

Tras el fatal accidente, allegados de las cinco víctimas abrieron campañas en la plataforma Gofundme para recolectar dinero para los sepelios.

El caso ha conmovido tanto a los estadounidenses y latinos, que solo la campaña de la colombiana Briana Pacalagua ya ha recolectado más de 16.000 dólares para ese fin. Para el funeral de Daniela Marcano, por ejemplo, la plataforma ya registra donaciones de 25.500 dólares.

“El 20 de agosto de 2022, alrededor de las 4:30 am, 5 hermosos ángeles perdieron la vida en una vía rápida en Palmetto. Mi hermana mayor era la que llevaba a todos de vuelta a casa y siempre tenía mucho cuidado en la carretera. Pero nada podría haberla preparado a ella ni a nadie para lo que sucedió. Un conductor iba en sentido contrario y chocó contra ellos. No hay una manera fácil de expresar cómo me siento. Mi hermana mayor acaba de fallecer y no hay palabras para describir cómo nuestra familia puede superar esta pérdida. Te amo tanto y aunque siempre me quejé de eso, estoy feliz de haber podido compartir una habitación contigo, estar más cerca de ti, tener nuestras conversaciones nocturnas sobre cómo fueron nuestros días, hacer mandados juntos, ser tu pequeña mejor amiga”, escribió la hermana de la colombiana a través de sus redes sociales.

El culpable se enfrentará a cargos por homicidio

Según reportó la Agencia de noticias EFE, “el hombre que conducía en sentido contrario por la autopista Palmetto Expressway (..) fue acusado de homicidio”.