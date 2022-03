En ese sentido dijo que la decisión podría basarse en la sospecha de que hay “una disminución de los anticuerpos tres meses después de la última dosis”. Esta disminución de los anticuerpos, explicó el infectólogo, es relevante porque podría aumentar la probabilidad de que una persona se infecte, pero no necesariamente implica que haya más riesgo de que se agrave.

Carlos Saavedra, infectólogo y coordinador del Consenso de Atención y manejo de la covid -19 en Colombia, que asesora al Ministerio de Salud, aseguró, sin embargo, que aún no hay evidencia científica suficiente para aplicar la cuarta dosis anticovid a poblaciones de más de 60 años. Y sostuvo que este tipo de medidas se toman bajo suposiciones.

La oposición de la OMS

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, se fue lanza en ristre contra los países ricos que siguen acaparando las vacunas anticovid.

Publicidad

Advirtió que mientras algunos estados nacionales comenzaron a aprobar la aplicación de una cuarta dosis anticovid, un tercio de la población del planeta aún no ha recibido ni la primera dosis y que el 83 % de las personas en África se encuentra en la misma situación. “Esto no es aceptable para mí y no debería serlo para nadie”, indicó el jefe del organismo multilateral .