Claves para vivir una Navidad biosegura

Navidad, la época de los abrazos y las reuniones, este año no será igual por el coronavirus. El riesgo de contagio sigue siendo una realidad.

En el mundo ya son 63,2 millones de contagios y 1,4 millones de decesos, según la Universidad Johns Hopkins, mientras que en el contexto local las cifras, hasta ayer, llegan a 1.234.792 contagios confirmados y 36.934 decesos, según el Ministerio de Salud.

Teniendo presente esta realidad, esta época, llamada a la unión, deberá también tener restricciones y mayor autocuidado. Por eso, el infectólogo Carlos Álvarez, delegado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para los estudios clínicos en Colombia, en diálogo con EL COLOMBIANO, hizo esta recomendación: “Si queremos abrazar a mamá en esta época, debemos hacer un aislamiento mínimo de 14 días antes de visitarla, porque si no lo hago, no me voy a dar cuenta de que pueda tener la infección”, dice el especialista.

Publicidad

Adicional a esto, Jessica Giraldo Castrillón, epidemióloga y docente de la Universidad CES, señaló que los ciudadanos deberían tener planeación y establecer una “burbuja” en esta época.

Por ejemplo, si la idea es reunirse el 24 de diciembre, “desde el 10 debería estar hablando con mis familiares, diciéndoles que hay que estar aislados lo más que podamos y evitar las salidas”, para que la reunión sea lo menos riesgosa posible.