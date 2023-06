¿De qué manera acompañó el Clan Torres a Benedetti durante la campaña de Petro?

Todo esto después de que el exembajador insinuara a la exjefa de gabinete que poseía una verdad muy poderosa y que estaría dispuesto a decirlo todo si no le daban el lugar que se merecía dentro del gobierno. Para esas fechas, cuando ambos tuvieron esa llamada, todavía no había estallado el escándalo con la niñera.

Pero no todo terminó ahí. El Clan también consiguió una curul en la Cámara de Representantes, a través de otro de los hermanos de Euclides, Dolcey Torres. Y en el Senado, con Pedro Flores, esposo de Karina Llanos, sobrina de Efraín, quien dirige el clan Torres. Llanos consiguió ser diputada del Atlántico, respaldo que siempre han encontrado en el partido de la U, del que fue Armando Benedetti, antes de pasarse al Pacto Histórico.

Ha sido entonces la revelación de los más explosivos audios, que comprometen a buena parte de la campaña de Petro, los que ponen hoy en entre dicho si habrían sido dineros bien habidos, y ponen al actual presidente entre la espada y la pared respecto a la legitmidad de su llegada al poder.

Bendetti dice en los audios conocidos que donde él revele de dónde salieron al menos $15.000 millones que consiguió mientras hacía campaña en la Costa, y que según él llevaron a Petro a ser hoy el presidente de Colombia, muchos dentro del gabinete caerían. La diferencia de votos a favor de Petro, conseguida en esa región, fue muy importante en los comisios del pasado 19 de junio de 2022. Más de 700.000 votos contribuyeron para que Colombia tuviera por primera vez un presidente de izquierda.

“En el momento en que yo diga quién dio la plata aquí en la Costa, yo sé qué es esa mondá; tú que no sabes un culo de historia, lee cómo empezó el hijueputa (proceso) 8.000 y por qué empezó, ahí está la clave de todo lo que te va a pasar”, se le oye que le dice Benedetti a Sarabia, quien hasta ahora no se pronunciado. Por su parte, el ex embajador dijo a través de su cuenta de Twitter, que esos audios fueron “manipulados”.