MinDefensa, víctima de las chuzadas del DAS, va a debate por interceptaciones a niñera

La representante a la Cámara, Jennifer Pedraza, aseveró: “¿Qué espera el presidente (víctima de las chuzadas del DAS) para rechazar la chuzada ilegal a una trabajadora doméstica y despedir a Laura Sarabia y a Benedetti? Ambos son exponentes de la política tradicional. Sería bueno que el presidente Petro escuchara al Petro senador”.

La hipótesis del ente acusador es que las chuzadas “volvieron a dos personas, una niñera y una persona que colaboraba por días, en alias La Cocinera y alias La Madrina para hacerlas pasar como ayudantes del Clan del Golfo y escucharlas a través de un informe de policía judicial. Por estas prácticas ya hay condenas en Colombia”.

Ante los constantes escándalos del Gobierno la representante a la Cámara, Catherine Juvinao, le había advertido al presidente que “la salida no es pelear con los medios La salida no es pelear con las Cortes La salida no es pelear con el Congreso ni los partidos El cambio es una transición, no una fractura. ¡Entiéndalo por favor!”.