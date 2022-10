La investigación de las autoridades apunta a que Gabriel Esteban Cubillos Rodríguez, de cinco años, fue asesinado por su padre en un hotel de Melgar (Tolima). El posible criminal había enviado mensajes de WhatsApp a su expareja –y madre del menor– en los que informaba que “el niño no había sufrido”. Este no es el único caso en el que los padres acaban con la vida de sus hijos.

“Él me llamó el domingo sobre las 9:30 de la noche, me escribió un mensaje dónde decía que había dejado una USB con un vídeo en el que decía que iba a asesinar a mi hijo y después se iba a matar él. Apaga el teléfono, a las 4:07 de la mañana, ya del lunes, me envía la foto del niño, ya sin vida”, declaró Consuelo Rodríguez, madre de Gabriel Esteban.

Este martes la Policía logró capturar al señalado asesino de Gabriel Esteban. Caminaba cerca del hotel donde habría matado a su hijo y, cuando fue requerido por las autoridades, intentó sobornar al patrullero con 50.000 pesos en efectivo. Cuando le leyeron sus derechos, pidió que llamaran a su expareja.

El caso del menor asesinado en Melgar no es el primero. Así lo explicaron Maira Cadena Bolívar y Francisco Cortés de la Universidad Cooperativa de Colombia en su estudio “Padres que matan a sus hijos: Una propuesta de perfil criminológico”.

Entre las razones que llevan a un padre a matar a su hijo, según el estudio, están los transtornos mentales, la influencia de estupefacientes, problemas económicos y “por venganza al cónyuge, la intención es hacer sufrir a la pareja con la muerte de hijo”, describieron los psicólogos. Estos actos son catalogados como filicidios.

En Colombia han ocurrido otros casos en los que los padres asesinaron a sus hijos.