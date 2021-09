Pese a patrullaje militar en Bogotá, reportan dos atracos masivos este jueves

Sin embargo, algunos sectores critican la estrategia porque argumentan que sería una militarización de Bogotá, pues la Policía Militar hace parte del Ejército, a pesar de las declaraciones de la alcaldesa, quien ha dicho que no está de acuerdo con la militarización.

Entre ellos las del concejal Diego Cancino, quien dijo que la “Policía Militar hace parte del Ejército y la Policía es un cuerpo civil, mezclar estas dos entidades es militarizar la vida civil. Nosotros en estos momentos necesitamos construir paz y para eso debería estar la Policía”.

Publicidad

Agrega que las funciones de la Policía no es hacer patrullajes, “profundicemos una Policía para la paz y no una Policía Militar que puede profundizar la violencia”.

En ese mismo sentido, el concejal de Bogotá, Martín Rivera Alzate, compartió una foto de varios uniformados con la frase: “Perdón, Alcaldesa Claudia López y Secretario Aníbal Fernández, si esto no es militarizar la ciudad ¿que es?”.