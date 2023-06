Armando Benedetti, exembajador de Colombia en Venezuela, se aplicó la muerte cruzada al cazar una pelea con Laura Sarabia (exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro) y quien están involucrada en un escándalo que incluye pruebas del polígrafo e interceptaciones ilegales a una niñera.

El exfuncionario reveló en una entrevista con la Revista CAMBIO que, justo antes de que se diera su salida del gobierno, el presidente tenía planeado nombrarlo coordinador de ministros. Aseguró que estuvo a punto de convertirse en el “segundo hombre más poderoso de Colombia” y que, por eso mismo, él no fue el conspirador que desató el escándalo que terminó por cerrarle las puertas de la Casa de Nariño.

“Yo iba a ser el segundo hombre más poderoso de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar? La vida mía siempre es así. Siempre un desorden y una paradoja. Yo el jueves ya había coronado. ¿Por qué hijueputas yo iba a estar en eso? Y te lo digo y me dan ganas de llorar. Yo iba a ser el segundo tipo más importante de Colombia. ¿Por qué me iba a suicidar?”, detalló Benedetti.

Lea más: Petro y Maduro hablaron de Benedetti, el retraso en Itagüí y una notaría: secretos del poder en De Buena Fuente

Laura Sarabia y Benedetti fueron apartados del gobierno. La decisión del presidente se dio para “garantizar transparencia” en un proceso que adelanta la Fiscalía por las interceptaciones ilegales que sufrió Marelbys Meza después de ser señalada de robar un maletín lleno de dólares en la casa de la exjefe de gabinete.

Benedetti es señalado por algunos en la Casa de Nariño de filtrar el escándalo a la prensa. Sin embargo, el exembajador insistió en que esa no fue su responsabilidad.

Entérese: Caso Sarabia: exniñera dice que en la casa de Benedetti también se mueven “grandes cantidades” de dinero

“¿Si ya tenía el ofrecimiento (de ser coordinador de ministros) por qué tenía que irme a reunir con Vicky Dávila (directora de la Revista Semana) para conspirar contra Laura? No, ya eso iba andando. En ese momento lo que está haciendo Vicky es confirmar algunas cosas: la vieja se llama así, erda, que si trabajó, no trabajó, confirmar cosas. Yo me vengo a enterar el miércoles 24 de mayo que va a salir. Y hasta el jueves a las 12 de la noche me dicen que no va a salir el sábado. ¿Mi pecado cuál es? Quedarme callado”, dijo Benedetti.

El exembajador afirmó que, incluso, trató de detener el testimonio que Marelbsy Meza le entregó a los medios de comunicación. De ahí, argumentó, surgió la idea de llevarla a trabajar en su residencia en Caracas.

Denunció que ya sospechaba que Laura Sarabia practicaba las interceptaciones ilegales.

“Ella a veces me salía con comentarios que no tenían que ver. O que no podía saber. A veces hasta se equivocaba en los datos. Pero aún así con la equivocación ¿Por qué sabía que yo estaba hablando mal de ella?, que no se qué, ¿Por qué sabía? Siempre era una paranoia”, detalló Benedetti.