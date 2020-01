Barbosa, de la Casa de Nariño al búnker de la Fiscalía

ANÁLISIS

La prioridad es fortalecer el aparato investigativo

guillermo mendoza

Exfiscal General de la Nación encargado

Tanto la inclusión de Francisco Barbosa en la terna como su elección fueron decisiones muy acertadas. Es un profesional calificado, una persona que conoce al Estado. Por su preparación profesional y su experiencia, creo que los resultados de la Fiscalía se verán. En cuanto a los retos, debe fortalecer el aparato investigativo de la Fiscalía. Eso se logra con una policía judicial muy sólida y con convenios especiales para que otras entidades cumplan esa función. Esto es lo más importante, porque sin buena investigación no habrá buenos juicios ni buenos casos. En cuanto a casos, la delincuencia es muy amplia en nuestro país, tanto rural como urbana, y debe ser enfrentada con procedimientos diferentes. Lo importante es que se deben fortalecer los mecanismos para que el ciudadano tenga acceso a la justicia, no solo facilitando la presentación de las denuncias, sino impulsando los procesos. Si las fiscalías están sobresaturadas de denuncias y procesos, es porque no hay un procedimiento que facilite las actuaciones. Barbosa no se encontrará con una Fiscalía en crisis, pues la que está en crisis no es la institución, sino el sistema acusatorio por la congestión enorme. La Fiscalía debe mejorar, sí, pero este es un asunto que se resuelve de manera interinstitucional con apoyo del gobierno y del Congreso.

El nuevo fiscal es una persona idónea y su amistad con el presidente Iván Duque no representa ningún problema. A la larga, en países como Estados Unidos, el fiscal es nombrado por el presidente, y eso no tiene ningún problema, pues él no investiga al presidente. El otro asunto es que cuando se maneja la institución tiene sus propios problemas y necesidades, por las que responde él personalmente. Entonces no creo que haya ningún inconveniente. Al contrario, es el indicativo de que hay una colaboración interinstitucional.