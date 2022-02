“Yo puse doce mil millones para tu elección”, revelan audio entre Aida Merlano y Julio Gerlein

Julio: No estoy mal de la cabeza, estoy bien de la cabeza. Yo te lo juro que yo puse 6 mil, hombe. Yo puse doce mil millones de pesos. Yo te puse toda la hijuemadre plata , doce mil millones de pesos. Yo no tenía un centavo. Un centavo partido por la mitad.

Julio: No, te lo juro que no. Te digo el día que le di, cuánto le di y a qué horas se lo di.

Julio: Mija te voy a decir por qué, te voy a decir por qué, primero yo Julio Gerlein, la oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día que vergüenza, yo no tenía un (...) peso para hacer tus elecciones, un peso. Pero, óyeme bien, un peso tenía yo. Yo presté a Serfinanza siete mil millones para tus elecciones. (...) En total, y o puse doce mil millones de pesos para tus elecciones .

Parte 2:

Julio: ¿Cuánto salió a préstamo a nombre mío de Serfinanza? Dame todos esos datos por favor tan pronto como puedas. Hombe tú no te imaginas la plata que yo me gasté en esa gente.

Aida: Pero si el mismo Alejandro dijo que él iba a poner seis mil, que lo iba a poner el papá, que lo iba a poner Faisal y tú nada más seis mil.

Julio: Aquí hay una vaina de enero 30 del 2018, febrero 1 del 2018, los desembolsos, cuatro mil trescientos millones. Yo me gasté esa plata. Yo no digo mentiras. Yo no digo mentiras.

Aida: Bueno, quisiera saber en qué se gastó esa plata.

Julio: Yo no sé. Yo no presté plata al interés sino a una campaña.

Aida: Yo sí estaba desesperada, a última hora estaba desesperada y yo no sabía.

Julio: Yo presté unas platas al interés. Una a señor que se llama (...), a través de Faisal le presté creo que mil quinientos millones de pesos.

Aida: Ya qué carajos.

Julio: Ya no hablemos más de esa vaina, a mí me remueve (...) hablar de esa vaina.

Aida: Entonces, cambia el tema.

Aida: Te voy a decir, es que de verdad, yo cuando estaba desesperada que tú me sales y que no que mira que engaña a esa gente y ya. Yo dije como crees tú que yo voy a hacer eso y te digo algo, de eso entonces ni hablemos, porque te digo yo si me arrepiento de haberme lanzado a eso.

Julio: ¿Sabes qué me dijo el tipo ese?, un señor de Serfinanza. Julio, yo quisiera decirte que no, que no te desembolso este préstamo que me estás haciendo, porque ya está bueno Julio, ya está bueno, ya no más. Yo te puedo decir cuándo me desembolsaron a mí. Yo nunca he prestado un peso para mi casa.

Bueno, mija, eso ya no importa. Ya eso es historia sagrada. Ya no vamos a hablar de esa maricada. Pero, cuando yo te digo blanco, no busques el negro, porque yo digo que es blanco.