30 atletas en Santander habrían sido abusadas sexualmente por su entrenador

Una de las víctimas le comentó a RCN radio que venía sufriendo abusos desde los 15 años, hoy tiene 18.

“Yo tuve una lesión en la espalda y eso se lo manifesté al entrenador. Él me dijo que me iba a masajear y no vi inconveniente. Sin embargo, empezó a bajar la licra más allá de lo normal, lo mismo que mi ropa interior”, se le escuchó a esta atleta que prefirió guardar su nombre.

Por estos hechos, la Federación Colombiana de Atletismo dijo que en su comisión disciplinaria ya se adelanta un debido proceso en relación con el presunto abuso que habría cometido el entrenador Giovanni Vega.

“Es nuestro deber respaldar las investigaciones y acatar estos fallos que se puedan producir”, comentó esta Federación a través de un comunicado.