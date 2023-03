Asesinato de 9 militares dejó en vilo diálogos de paz con el ELN: así está están las tensiones

“Eran muy jóvenes todos. Algunos llevaban 10 meses prestando servicio militar y otros 1 año. Los atacaron mientras descansaban, la escena quedó horrible”, le contó a este diario un vocero del Ejército. Los elenos no dijeron nada más para admitir y explicar el atentado.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el máximo jefe de esa guerrila, Antonio García, salió a trinar sobre otros asuntos que no tenían nada que ver con el asesinato de nueve soldados, varios de ellos con edades que oscilaban entre 18 y 20 años de edad.

Según dijo Patiño, el “cese al fuego es un clamor nacional” por lo que, desde su perspectiva, es urgente que la guerrilla se acoja a un cese “así sea parcial o temporal. Si no es así, no es posible seguir adelantando los otros puntos”.

Este atentado contra un pequeño grupo del Ejército que vigilaba el monte en la vereda Villanueva -ubicada en el municipio El Carmen, Norte de Santander- ha sido el más grave, pero no el único perpetrado por el ELN en este 2023.

Pero el caso Duque fue aún más drástico. En enero de 2019 el atentado a la escuela de cadetes que dejó 20 policías muertos provocó que su Gobierno suspendiera toda clase de diálogos con el ELN y reactivara las operaciones ofensivas en todo el territorio.

Y así, la guerrilla se la ha pasado entre manifestaciones de paz y atentados por lo menos en cinco intentos de negociación que han fracasado. Pese a eso, la opinión pública esperaba una reacción diferente con este Gobierno, uno que le ha mostrado más voluntad política y muchos gestos de paz.

Sin embargo, se debe mencionar que el atentado guerrillero infringió el DIH pero no la norma establecida en la mesa de diálogos, pues actualmente no hay un cese al fuego que invalide las acciones militares de parte y parte. Además, la condición pactada es negociar bajo las confrontaciones.

Por eso mismo, el pedido urgente de todos los sectores es que el Gobierno le exija a los elenos aplicar ya un protocolo que frene las hostilidades y acogerse a un alto el fuego que ya fue propuesto por el mismo Gobierno, pero que la guerrilla desestimó y rechazó.

Por ahora, el Gobierno esperará las conclusiones de esa cita de urgencia que sostendrán el lunes y que, tal como van las cosas, podría llevar a clausurar la negociación con la que hoy por hoy es la guerrilla más antigua del continente.

“Nosotros controlamos el territorio, no la guerrilla”

El presidente Gustavo Petro visitó el ETCR de Mesetas, Meta, tras las amenazas de muerte de la guerrilla del Estado Mayor Central a los excombatientes de las Farc que viven en ese territorio. Desde allí instaló un Puesto de Mando Unificado para evaluar la seguridad de los ExFarc y aseguró que “el Estado, nosotros, es el que controla el territorio, y no la guerrilla del EMC”. Dijo que llevaría más Fuerza Pública y que garantizaría 1.300 hectáreas de tierra fértil para los habitantes de esa región. Sobre la crisis con el ELN, dijo que atentados como el de este lunes no se pueden volver a repetir si tienen intención de paz y que el lunes tomará las decisiones que sean necesarias. Por ahora, no descartó exigirles cese al fuego.