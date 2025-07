Sin embargo, nuevos testimonios han cambiado por completo esa versión. Capturados posteriores han revelado que el adolescente sí tenía un plan de escape que, por múltiples razones, no logró concretarse.

La Fiscalía también reveló el testimonio de alias Gabriela, quien según dijo fue contratada por ‘El Costeño’ para transportar el arma. La mujer además confirmó lo dicho por Carlos Mora, según lo cual al joven le prometieron un plan de escape.

“El señor Elder en el momento en que se encontraba en el carro le dice al menor de edad que tranquilo que cuando pase el hecho lo van a recoger y que no hay ningún problema porque él tiene contactada ya la Policía y que le van a dar cinco minutos de espera para que salga”, leyó la Fiscalía.

Sin embargo, alias Gabriela, también admitió que todo se trataba de un engaño. “El señor Elder luego le dice a ella que realmente no, que eso no es cierto que no tiene contactada la Policía sino que era para que el menor fuera tranquilo a cometer el hecho”, concluyó la delegada.