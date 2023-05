Así es como la manada de Ulises y los rescatistas buscan a los niños perdidos en el Guaviare

A su vez, el General Pedro Sánchez Suarez, comandante del comando conjunto de operaciones especiales de las Fuerzas Militares, le dijo que “todas las mejores capacidades que tiene el Estado y toda la voluntad de los comandos que anteponen la vida para salvar la de otros, esta disponible y no vamos a abandonar esta misión hasta no traer a los menores a casa”.

Si bien la tarea no es fácil porque los niños están extraviados en un área de 17 x 19 km, en medio de la selva, sin que alguien pueda brindar alguna razón, los uniformados no han perdido la esperanza y se mantienen con la fe intacta prometiendo no abandonar la misión.