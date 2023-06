“¿Intranquilos? ¡Qué va!”: Petro reacciona a explosivos audios de Benedetti

Lo cierto es que, la información que alardea Benedetti sería tan poderosa como para meter presos a los del Gobierno Petro. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”, se escucha en los audios.

Sin embargo, su voz se escucha clara y corrida. Precisamente en la parte en la que asegura que entró plata a la campaña de Petro. “Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) $15.000 millones, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia.

Y casi que ese fue el punto central de la discusión porque Benedetti insiste: “yo fui el que organicé todos los votos, hijueputa, en la Costa, todos, hijueputa, sin que pusieran un peso y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién ve eso ahora? Nada. ¿O es quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida, porque lo que pasó ayer y antier (fue) una mierda Laura, de parte tuya y de parte del presidente”.

El enojo del exembajador creció y al parecer le envió una amenaza a Laura Sarabia y a Petro. “Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”.

Hasta ahora, Sarabia no se ha pronunciado ni por su cuenta de Twitter. Petro solo sonríe.