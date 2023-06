Exministro Alfonso Prada denunció en Fiscalía a Benedetti por afirmaciones en explosivos audios

El exministro radicó la denuncia esta mañana, hacia las 5:44 a.m, en cabeza de su abogado Andrés Garzón Roa y en ella también incluye a su esposa, que fue mencionada por Benedetti. “En nuestra calidad de víctimas (...) nos permitimos poner querella penal en contra del señor Armando Benedetti”, inicia la denuncia.

El delito por el que lo señalan es por las presuntas afirmaciones calumniosas y en ese sentido, en la denuncia apuntan a que “las afirmaciones son total y absolutamente falsas, prueba de ello es la razón que Alfonso Prada en su paso por el Ministerio del Interior no fue ordenador del gasto, no ejerció en ningún acto como ordenador del gasto (...) absolutamente nada que tuviera que ver con la contratación o gastos del ministerio. Más grave tratándose de Adriana Barragan, quien no tuvo vinculación alguna con el Ministerio del Interior”.