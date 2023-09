Este cáncer, como la mayoría, es una enfermedad devastadora en el mundo. No en vano esa enfermedad es considerada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Agencia Internacional de Investigación sobre el Cáncer como la principal causa de muerte en el mundo. En 2020 murieron 10 millones de personas por distintos tipos. Algo así como si seis de cada 10 muertes fueran por esa causa.

Este tipo de cáncer, de hecho, es el único que se puede prevenir por medio de una vacuna, según informa la Liga Colombiana contra el Cáncer. Por eso la importancia de que las autoridades de salud incentiven la inoculación y hagan campañas de prevención de esta enfermedad, que tiene la particularidad de que la pueden portar tanto hombres como mujeres, pero son ellas las que desarrollan sus síntomas y dolencias, mientras que ellos son transmisores y no desarrollan síntomas, pues la enfermedad se desarrolla en el útero (órgano femenino).

Panorama: 205 muertes en 2022

El VPH es una enfermedad de transmisión sexual (ETS), que también puede contraerse por medio de contacto directo con la piel, así como por el contacto con objetos (como ropa interior o toallas) contaminados. Entre las enfermedades que puede causar el VPH, además del cáncer de cuello uterino, están los de ano, pene, vagina y orofaringe.

Sin embargo, como lo sostiene Trujillo, “lo importante no es que sea una ETS, sino por la importancia que tiene como generador de varios tipos de cáncer. Por eso no hablamos de vacunarnos contra una ETS, sino para que no nos dé cáncer”.