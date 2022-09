“Los que difunden eso son unos hijos de puta. Fue un evento binacional, a las 9:00 de la mañana y yo me encontraba con un virus gastrointestinal”, le dijo Benedetti a este diario.

Publicidad

El evento al que hizo referencia el embajador se realizó en Cúcuta. En esa oportunidad asistieron empresarios de ambos países y representantes gubernamentales para “planear la próxima reapertura fronteriza luego de 7 años de haberse cerrado”.

“Un saludo a la mesa principal. Yo había dicho que no quería hablar por obvios motivos, hasta que no esté nombrado uno no es nada, pero doy las gracias por dejarme saludar”, dijo Benedetti durante el evento, durante el cual adelantó que buscará crear exenciones tributarias en ciertos territorios fronterizos para impulsar el comercio.

La publicación del video del embajador ocurre el mismo día que se conoce las agresiones verbales del senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, a unos patrulleros de la Policía en Cartagena. Eso sí, loa dos episodios, porque Benedetti asegura que no está bebido, no se relacionan en nada.