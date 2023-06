“Nos hundimos, nos vamos presos”: ¿Benedetti es capaz de ir a la cárcel, y amenaza a Sarabia y al presidente Petro?

La seguidilla de audios publicados por Semana ahora salpican al presidente Gustavo Petro. En uno de los audios se escucha al ex embajador Armando Benedetti decirle a Laura Sarabia que no está dispuesto a que le “mamen gallo” y que, si no resuelven sus diferencias, “nos vamos presos”.

En palabras textuales, expresó: “Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura. Te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijueputa verga”.