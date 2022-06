“Esta es la ley más dura que me ha tocado sacar en el Congreso, pero sin duda una de las más importantes en favor del medio ambiente . Es prácticamente seguro que ya tenemos ley de prohibición de plásticos de un solo uso”, subrayó Losada, quien advirtió que próximamente pueden venir modificaciones que la pontencien aún más.

“Colombia entra a liderar en América Latina la transición de estos materiales plásticos que contaminan, tenemos que cambiar nuestros hábitos. Usar ese vaso o ese plato por dos minutos genera una contaminación enorme. Vamos a cambiar como ciudadanos, pero la industria también, no para mañana, son ocho años y con incentivos reales para nuevas tecnologías, se están usando ahora fibras a partir del plátano, la pepa del aguacate y además de toda clase innovaciones tecnológicas”, dijo.

Los que se han opuesto

Pese a los aplausos de los ambientalistas y la mayoría de la población, no todos los sectores han estado de acuerdo. Desde un sector que aglutina a cerca de 150 empresas y 250.000 colaboladores ven con preocupación que ese proyecto de ley, pues consideran que “el problema no son los plásticos si no la disposición que le dan las personas a estos”, como argumenta Cristian Halaby Fernández, presidente de la Cámara Ambiental del Plástico.

Publicidad

“El proyecto de ley es visto de una manera unidireccional con una interpretación del plástico como un enemigo de la humanidad cuando este ha sido un colaborador de la vida del ser humano”, detalló Halaby en entrevista con EL COLOMBIANO.

Según Halaby Fernández, “el proyecto generaría el fin de una industria por completo”. Además, “la pérdida de 250.000 empleos formales directos, más los indirectos, más los de los recicladores de oficio y de los vendedores ambulantes que utilizan estos productos para vender café o comida”.

No obstante, el proyecto aprobado en el Congreso insiste en que deberá haber un largo plazo –estipulado en los 8 años– para que la industria se reacomode.