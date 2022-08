Alias Antonio García, quien pese a su comandancia no está entre el equipo negociador, respondió a los cuestionamientos de este medio. EL COLOMBIANO reproduce sus respuestas de manera textual.

“Hace falta buen periodismo investigativo. El Eln lleva décadas buscando salida negociada al conflicto, construyendo una forma de ver y analizar los caminos posibles. En EL COLOMBIANO se formulan 4 preguntas que responden ellos mismos. Aquí mis respuestas, si me hubiesen preguntado ”, opinó “García” desde su cuenta de Twitter.

¿Cuál va a ser el esquema de negociación?

Antonio Garíca (AG): La pregunta no está claramente formulada, pues cuando se trata de procesos sociales no se puede hablar o pensar en “esquemas”, pues no es la cabeza o el pensamiento la que “manda”, sino la vida, que es más flexible y creativa. Por tanto somos más de la idea de hablar de diseños, de procesos.

Lo que se trabajará con la sociedad son los diálogos, como forma y mecanismo de participación, tanto para diagnosticar los problemas de la sociedad y las negativas de los gobiernos; así como también formular las transformaciones.

La negociación es el ejercicio que se realizará entre el Gobierno y el Eln para llegar a acuerdos que hagan posible los cambios en la sociedad colombiana para que exista la paz.

Desde luego que son dos componentes esenciales en un proceso de paz.

¿Esos ´altos mandos´ realmente mandan?

AG: Desconocer la realidad del país es casi igual que desconocer lo que es el Eln. La estructura de mando del ELN es real, pues desde el año 1982 existe continuidad en la línea de mando y siempre han sido nombrados sus integrantes en eventos democráticos con la participación de todas y cada una de sus estructuras. Donde quiera que se pare un miembro del Comando Central es autoridad y es acatado por todas sus estructuras. Quienes hacen periodismo investigativo de campo, pueden ir a los territorios y pueden verificar que este mensaje es acatado por todas las estructuras y mandos; hagan la tarea y ustedes mismos lo podrán comprobar”.

¿Realmente hay una expectativa seria de que la organización completa se desmovilice?

AG: Respuesta equivocada. No somos las Farc. Tampoco la paz es igual a desmovilización, eso se llama pacificación. La paz es un proceso que construye una realidad más integral en la sociedad: equidad social, justicia social, democratización, respeto a los Derechos Humanos, entre otros; no es solamente un asunto militar.

¿se pretende ampliar el mandato de la JEP?

AG: Mmmm..., esa respueta se la dejo a la futura mesa de diálogos entre el nuevo gobierno y el Eln.