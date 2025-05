Benedetti y Angie Rodríguez: los funcionarios que estarían detrás de las presiones que llevaron a la renuncia de MinJusticia

Ángela María Buitrago dejará el Ministerio de Justicia sin cumplir, siquiera, un año como jefa de esa cartera. Este jueves se conoció la carta de renuncia que la presentó al presidente Gustavo Petro: alega que personas externas intentaron interferir con sus funciones.

“Mis actuaciones no dependen de influencias, ni amenazas, persuasiones, ni interferencias o intereses políticos”, se lee en la carta de renuncia.

Detrás de esas presiones estarían dos personajes que, hace poco, llegaron al Gobierno, pero que se ha convertido en funcionarios protagónicos: Armando Benedetti, ministro del Interior y Angie Rodríguez, directora del Dapre.

“Técnicamente, esto nunca me lo pidió el presidente. Me llamó directamente Angie Rodríguez y Armando Benedetti y no sé por qué razón lo hacen. Eran mensajes fantasmas que aparecen y después desaparecen”, denunció Buitrago en entrevista con Noticias Caracol.