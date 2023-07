Las salidas del canciller: los secretos del poder en De Buena Fuente

El canciller Álvaro Leyva habla poco con los medios de comunicación, pero cuando lo hace no sale bien librado. El 5 de junio dijo que “en tres horas” había sacado a Armando Benedetti de la Embajada de Colombia en Venezuela. Pero ha pasado 1 mes y 11 días desde entonces y Benedetti sigue atornillado como embajador. Y esta semana, luego del fallo de La Haya que por fin dio ganador a Colombia (A Nicaragua ha ganado dos y Colombia uno) Leyva salió a sacar pecho por el triunfo, pero los le tocó salir a dar explicaciones por el embajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz. Con un tema tan complicado como el del litigio –que ya por fortuna terminó con este último fallo– el país necesita un embajador muy capaz y experto en diplomacia para lidiar con esta nueva fase de las relaciones. Pero Leyva solo llamó a Muñoz y le dio “un jalón de orejas”.

Sin plan antinarcóticos

La cooperación de Estados Unidos contra la droga en Colombia viene de capa caída. No solo suspendieron la medición de cultivos, si no que hace trámite en el Congreso de ese país la ley para aprobar recursos de ayuda en la materia. Y por primera vez en muchos años, el nombre de Colombia no aparece entre los beneficiados. Son varias las razones, pero una de ellas, la que menos le gustó a Estados Unidos, es que en mayo, Colombia no tenía listo ningún plan antinarcóticos. La improvisación cuesta.