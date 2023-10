Pasado más de un mes desde que se conoció que el gobierno de Gustavo Petro excluyó su nombre de las 3 postuladas ante la Corte Suprema de Justicia para ser la próxima fiscal, Amparo Cerón Ojeda rompió su silencio y en una entrevista no solo se declaró indignada por la determinación del mandatario, sino que reivindicó su independencia y dejó entrever que esa postura de no recibir órdenes desde la Casa de Nariño influyó para no ser considerada en el cargo.

“Ante todo, soy independiente y para mí la justicia es sinónimo de imparcialidad (...) No soy petrista, ni uribista, ni santista, nada. Mi tiempo lo dediqué totalmente a administrar justicia”, aseguró la exfiscal –célebre por sus investigaciones en casos como la parapolítica u Odebrecht–, en diálogo con la revista Semana. Según Cerón, fue Augusto Rodríguez –hoy director de la Unidad Nacional de Protección y exmilitante del M-19–, quien la contactó inicialmente para comentarle que Petro estaba barajando su nombre para la terna para fiscal. Sin embargo, asegura que informes periodísticos en los que la relacionaban como “fiscal de bolsillo” del exfiscal Néstor Humberto Martínez llevaron a la Casa de Nariño a pedirle que se retirara de la postulación.

“Pierdo mi buen nombre, mi honra (...) Jamás fui fiscal de bolsillo de ningún fiscal (...) el 30 de agosto por la mañana recibí una llamada del doctor Augusto Rodríguez. No la contesté en ese momento, la devolví y me dijo: ‘Doctora, la llamábamos con el señor presidente para solicitarle que renuncie a la terna porque los ataques de los periodistas han sido muy sostenidos y lo perjudican’. Yo le contesté: ‘No voy a renunciar porque lo que dijeron esos periodistas es mentira, es falso’”, dijo.

De acuerdo con Cerón, se terminó enterando de la exclusión por los medios y aunque pidió una cita para aclarar el asunto, no fue atendida en Casa de Nariño: “Merezco un poco de respeto, soy mujer, y se me debió avisar que me iban a sacar de la terna (...) ¿por qué (Petro) tuvo en cuenta mi nombre para incluirme en una terna y por qué decidió sacarme?. No más. Lo único que quiero es mi buen nombre y mi honra y la de mi familia y mis amigos”. Adicionalmente, frente a las investigaciones por Odebrecht, la exfiscal corroboró que la multinacional hizo aportes tanto a la campaña del expresidente Juan Manuel Santos como de Óscar Iván Zuluaga. “En eso fuimos absolutamente claros cuando se dispuso compulsar copias contra ambas campañas en el Consejo Nacional Electoral. En el tema de Santos se hizo ante la Comisión de Acusación. Entenderá que mi labor llega hasta allí por orden constitucional y legal”, agregó.