La Amazonía podría perder 2,1 millones de hectáreas de bosque al 2040, si no se actúa ya En el estudio, que no tiene precedentes, los investigadores crearon un modelo predictivo hasta el 2040 y si no se toman decisiones responsables que conserven la Amazonía colombiana, los resultados serían devastadores.

La Amazonía colombiana comprende el 41,8% del territorio nacional. FOTO: ARCHIVO