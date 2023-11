“Fue Iván Ramírez quien me manda para que organice y coordine la operación que nos pide Pedro Juan Moreno, y Pedro Juan Moreno viene a nombre de Uribe, Uribe se ha reunido conmigo, y yo me reuní con el coronel Raúl Suárez, comandante de la Policía de Córdoba, me llevó a reunirme a la finca de Uribe, el gobernador Uribe para aquel momento, y Uribe siempre tuvo conocimiento de la operación del Aro”, dijo en la diligencia.

Para la JEP es claro que con esta declaración “se asegura que el señor Uribe Vélez tenía todo el conocimiento de las operaciones que se concretaban en las reuniones”. Mancuso le aseguró a la Jurisdicción que el general Ramírez, quien también trató de someterse ante la Sala Plena, pero fue rechazado, lo buscó para pedirle que organizara y coordinara la operación El Aro por pedido de Pedro Juan Moreno, entonces secretario de Gobierno de Antioquia, durante la administración de Uribe Vélez.

“Yo me contacto con el general Iván Ramírez y le pido que me contacté con el comandante de la Cuarta Brigada para ejecutar la operación (...) Con Manosalva intercambiamos información de inteligencia, sacamos los planos, los que él tenía allí, me mostró la ubicación, me entrego órdenes y detalles”, dijo el exjefe paramilitar.