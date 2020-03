“No conocí ni fui amigo del “Ñeñe” Hernández”: Álvaro Uribe

Durante una rueda de prensa en Yopal, el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez insistió en que él no conoció a José Guillermo el “Ñeñe” Hernández, un fallecido ganadero que estaría involucrado en la supuesta compra de votos para la campaña presidencial de 2018.

Desde que se hizo pública una transcripción de una llamada que sostuvo el “Ñeñe” con una mujer no identificada y en la que menciona tanto a Uribe como al presidente Iván Duque, el senador ha insistido en que no está relacionado con el tema. Primero lo hizo el miércoles en su cuenta de Twitter, en la que aclaró que él no tuvo nada que ver con la gestión de los recursos de la campaña de Duque.

Y ahora, desde la capital de Casanare, además de insistir en este punto, también reiteró que nunca mantuvo cercanía con el “Ñeñe” Hernández, quien era investigado por un homicidio en 2011.

“Yo al señor no lo conocí, no fui amigo de él, aparece en una foto conmigo, como hay fotos de miles de colombianos en actos públicos. Del señor, me cuentan los amigos de Valledupar, siempre se habló como un ganadero exitoso, nunca como un narcotraficante, hasta que se murió”, dijo Uribe.

Aunque insistió en que no estaba relacionado con ninguna compra de votos, el expresidente aseveró que, de ser necesario, las personas involucradas deben ser investigadas.

“Si hubo personas inescrupulosas, abusando del nombre del presidente y de mi nombre para cometer crímenes, que esto lo sepa el país. A mí me parece de la mayor importancia hacer un emplazamiento para que quede absoluta claridad de quiénes son los interlocutores en esas grabaciones”, apuntó.

Como el senador Uribe, en la mañana de este jueves, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez también se desmarcó del hecho. “Quienes conocen a Iván Duque y me conocen a mí, saben que es impensable que alguien insinúe cualquier tipo de beneficio, favor o compra de voto”, dijo en una entrevista con Blu Radio para, a renglón seguido, agregar que “creo que es importante que se hagan las investigaciones pertinentes”.

En la noche del miércoles, el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que, tras conocerse la transcripción de la llamada de José Guillermo el “Ñeñe” Hernández, compulsará copias para que las autoridades correspondientes realicen las investigaciones que consideren necesarias. En dicha transcripción se evidenciarían actividades de corrupción para los comicios.

Entre otras cosas, Hernández afirma que “nosotros en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas”. Y también que “toda esa guerra acá, donde yo estoy, usted sabe quién la comenzó, ni el difunto Víctor tenía nada que ver, ese muchacho que mataron por la política, lo hizo la vieja Francia y la prima ‘Chacha’”. La llamada termina con un mensaje de la mujer no identificada, quien le dice que “me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao, tenemos que ganar en La Guajira”.