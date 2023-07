Alias Andrey, señalado de atentar contra Duque, fue nombrado delegado de la paz total de “Iván Mordisco”

Se trata de Carlos Eduardo García Téllez, reconocido dentro de esta estructura con el alias de Andrey , quien habría disparado contra el helicóptero en el que se movilizaba el expresidente aquel 25 de junio de 2021, cuando este fue atacado a disparos de fusil, en un hecho que no dejó lesionados.

Todo esto se hace en medio de las determinaciones del presidente Gustavo Petro para levantar las órdenes de captura que hay en contra de alias Andrey , ya que no solo se le investiga por el ataque a Iván Duque, sino también por el secuestro en diciembre de 2022 de Javier Villamizar, Yohan Arenas y Diego Hernández, tres policías en Tibú, Norte de Santander, los cuales liberaron posteriormente. También tiene otra investigación por el secuestro del soldado profesional Dayan Leonardo Ávila Chona, plagiado el 4 de noviembre de 2021 en Ocaña.

De hecho, mediante el decreto 160 del 7 de junio de 2023, Petro dio aval para que mientras forme parte de la mesa de negociación, no sea perseguido por ninguna autoridad.

Alias Andrey sería el segundo hombre al mando de las disidencias de las Farc y ha estado 12 de los 35 años de su vida dedicado a la vida insurgente. Estaría vinculado a negocios como narcotráfico, minería ilegal, contrabando y extorsiones, y se movería principalmente por Tibú, en Colombia, y el estadio de Zulia, en Venezuela.

Pero el hecho de que este hombre forme parte de estas negociaciones no garantiza la presencia de Iván Mordisco, de acuerdo con lo expresado en junio pasado a Caracol Radio: “no conocemos si el camarada Iván vaya a ser o no parte de la mesa”.