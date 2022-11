Sergio Andrés Pastor González, alias 19, fue condenado a 14 años y seis meses de prisión por cometer los delitos de tortura y concierto para delinquir en el marco de las protestas del Paro Nacional. El condenado miembro de la Primera Línea lloró durante la lectura del fallo y pidió perdón a su mamá y amigos, aunque no se mostró arrepentido sino que dijo sentirse orgulloso.

“Este Estado judicial mediocre, solo les puedo decir que no sirven para nada. Me siento orgulloso de las cosas buenas que hice, me siento orgulloso de la persona que soy, me siento orgulloso de los pelados que salieron a la calle inconformes de este puto Estado”, dijo alias 19 luego de conocer el fallo condenatorio.

El condenado también arremetió contra la Fiscalía: aseguró que el ente acusador lo enjuició sin pruebas y pidió perdón a su mamá y a sus amigos de la Primera Línea por la condena que recibió.

En juicio la Fiscalía logró probar que “19” articuló campamentos en las localidades de Kennedy y Bosa en Bogotá desde el 28 de abril de 2021, allí la Primera Línea se abastecía de botellas, líquidos inflamables y sustancias químicas que fueron usadas para afectar la infraestructura del portal Américas de Transmilenio y atacar a los miembros de la fuerza pública.

“Perdón nada, perdónanos a nosotros por defraudarlo y dejarlo solo, huevón, perdóneme realmente por dejarlo solo, porque me duele resto esta decisión y con toda, porque como le dije al principio, simplemente es un obstáculo y vamos a seguir guerreando por usted, aquí estamos guerrero y siempre vamos a estar apoyando sus ideales”, respondió, por su parte, un posible miembro de la Primera Línea.

La justicia también condenó, por estos mismos hechos, a Marcela Ivonne Rodríguez Parra, Johan Steven Sainea Rubio y Fernando Urrea Martínez. El fallo contra los miembros de la denominada Primera Línea se dio en primera instancia y los condenados podrán apelar la decisión.

“Aunque digan lo que digan y quieran tacharnos como terroristas y vándalos, más vándalo es el gobierno (...) Lo que realmente hicimos nosotros fue un movimiento nacional, un cambio nacional”, puntualizó alias 19.