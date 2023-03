Fiscalía y Procuraduría alertan por 5 ejes de impunidad a narcos en la paz total

Las críticas, además, tienen un tinte político. La razón es que Barbosa hizo una serie de rondas con partidos como Cambio Radical, Centro Democrático y la U para buscar respaldo en una cruzada por tumbar lo que no comparte de la iniciativa. Sus detractores lo critican por supuestamente hacer campaña política y no jurídica, pero en su defensa dijo que está tratando de defender la independencia de la rama judicial.

Habría aval para que narcos evadan la cárcel

Según la iniciativa, quienes se sometan recibirían un principio de oportunidad, es decir que no se les persiga penalmente. Lo preocupante es que esto se podría convertir en una especie de indulto para quienes sean culpables de concierto para delinquir agravado, lo que dejaría fuera de prisión, según el Fiscal y la Procuradora, a violadores de derechos humanos.

Así mismo, el proyecto habla de una reducción de penas. Los criminales que se entreguen tendrán sentencias entre 6 y 8 años de cárcel, pero 4 años de la condena podrán ser extramurales mientras se reparan las víctimas. En pocas palabras, los que se suban a la paz total –sin importar el delito cometido– podrían salir muy fácil de prisión.

¿Los cubren contra la extradición?

El proyecto de ley está redactado en 27 páginas, pero en ninguna de ellas existe la palabra “extradición” y ni siquiera se habla de los lineamientos para ese mecanismo judicial. Según la procuradora Cabello, las consecuencias podrían ser muy peligrosas porque es uno de los micos que le quieren meter a la paz total. “Los presupuestos para la sujeción podrían pactar cualquier cosa, como por ejemplo la no extradición. Ese es el mico que yo veo ahí, porque no puede estar tan amplia, cuando lo correcto es que los presupuestos para la sujeción deben estar en norma”. Y en eso coincide el mandamás de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras, quien tras la conversación con el fiscal dijo que “se abre la puerta para que los narcos se cuelen, es un proceso descomunal de impunidad para los delincuentes”. Sin embargo, el Ministro de Justicia aseguró que simplemente no incluyeron el mecanismo en el articulado porque se va a seguir abordando en un diálogo director entre Estados y eso no tiene por qué pasar por el Congreso.

Traquetos se ganarían 3 millones de dólares

Una de las críticas más fuertes del fiscal Barbosa tiene que ver con que el proyecto no se apegó a lo que ya existe en la Ley de Extinción. Entonces, cada narcotraficante que se acoja al proceso podrá quedarse hasta con 11.500 millones de pesos de su riqueza ilícita, es decir que cada delincuente se embolsaría 2,8 millones de dólares solo por entrar a la paz total.

“Más allá de pensar en darles plata a los victimarios, que este sea el mecanismo para entregar directamente esa plata a las víctimas”, propuso Barbosa. El congresista Juan Espinal, del Centro Democrático, aseguró que con este tope “a los bandidos se les va a lavar la plata derivada de las actividades ilícitas”.