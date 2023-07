Alerta por este producto fraudulento para hacer crecer cabello y barba

Una decepción y la sensación de haber perdido plata, es lo menos grave que le puede pasar a la persona que compra un producto de belleza que no cuente con registro sanitario del Invima. Lo más grave es que se irrite la zona del cuerpo donde se lo aplique o, en el caso más extremo, que se intoxique.

Sin embargo, el Invima emitió una alerta sanitaria porque los números de su registro sanitario no han sido otorgados por esa autoridad. Esto significa que la Minoxitina no ha sido evaluada en cuanto a calidad, seguridad y eficacia, sumado a que “se desconocen aspectos relevantes como su composición (fórmula cuali-cuantitativa) y condiciones de almacenamiento, transporte y distribución”.

Para el Invima este producto representa un riesgo para la salud de quienes lo consuman. Además, advirtió que ese tipo de productos “hacen alusión a propiedades no autorizadas que dan lugar a expectativas falsas sobre la verdadera naturaleza, origen, composición o calidad” con las que se fabricaron.

Al respecto, el médico y salubrista público Leonard Maiguel advierte que las personas que quieran usar productos con fines de belleza deben tener presente que el registro sanitario es como un seguro de vida, pues “es raro que un artículo sea bueno y no tenga este registro” y aunque “en Colombia este trámite a veces es demorado lo mejor es no correr riesgos y no entrar en la competencia del mercado ilegal”.

Y es que más allá de un proceso burocrático, el registro sanitario es el aval que a los ciudadanos les indica que el medicamento que están consumiendo o el producto de belleza o mejoramiento que usan tiene un procedimiento óptimo en el que se siguieron los protocolos para prevenir la contaminación o infección bacteriana y para su proceso de empaque. No es un capricho de la autoridad sanitaria.