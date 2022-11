En sus palabras, Petro dijo que en Colombia hay más muertes no porque el país se enferme más, sino porque los enfermos son atendidos de manera ineficiente y tras mucho tiempo de espera , y ejemplificó con las mujeres que padecen de cáncer de mamá, al aseverar que “son atendidas 100 días después de su diagnóstico, casi tres meses después en una enfermedad que no admite tiempos”.

El mandatario no paró ahí. Según sus críticas, Colombia fue “Uno de los 20 peores países del mundo en resistir la enfermedad del Covid. ¿Por qué nos dicen entonces que nos fue muy bien?”.

Hasta hoy, el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, una de las voces más autorizadas del gobierno en materia de salud pues estuvo a cargo de esa cartera durante seis años -durante el gobierno de Juan Manuel Santos-, siendo el ministro que más tiempo ha pasado en ese cargo, había guardado silencio sobre el tema.

Sin embargo, Gaviria ya se había mostrado en defensa del sistema de salud del país durante su campaña presidencial, en la que contradijo fuertemente las posturas de Carolina Corcho, actual ministra de Salud.

Hoy, en entrevista en la W Radio, Gaviria finalmente se pronunció públicamente sobre el tema: “Yo creo que no es cierto que Colombia tenga uno de los peores sistemas de salud del mundo, no estoy de acuerdo con esa aclaración”, dijo. Pero fue enfático en que dará las discusiones que tenga que dar al interior del gobierno y no públicamente. “Lo que no puedo hacer es estar dando posturas constantes sobre salud”, añadió.

Y finalizó diciendo que “asumir una postura pública permanente sobre temas que no competen directamente a mi trabajo sería irresponsable y haría más ruido en medio de todo”.