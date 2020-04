Al Gobierno no le sonó la propuesta de Barbosa

El cara a cara

Tanto el fiscal como la ministra asistieron a una sesión virtual de la Comisión de Paz del Senado en la que, en medio de un debate de control político, explicaron sus posiciones.

Tras escuchar a Barbosa, Cabello aseguró que no es cierto que la Uspec no haya ejecutado solo el 7 % de los recursos de inversión, sino que en el último semestre de 2019 se ejecutó y comprometió el 87 % del presupuesto asignado para toda la vigencia.

Además, la ministra aclaró que “si la SAE me tiene inmuebles y me los entrega disponibles y en situaciones que me aseguren salud y seguridad para los privados de la libertad, bienvenida sea la propuesta. A mí todo lo que me puedan dar para solventar junto con el Inpec y la Uspec esta problemática que nos angustia estamos totalmente agradecidos. Hasta ahora los dos inmuebles que nos ofrecieron, no reúnen las condiciones, incluso uno era un famoso prostíbulo del centro, que no reúne condiciones ni cuenta con sanidad, tocaría reestructurarlos y eso nos llevaría mucho tiempo. Esa posibilidad no existe”.

Ante la molestia de la alta funcionaria, el fiscal respondió: “Nosotros no hacemos ese decreto ni vamos a cargar con la responsabilidad de lo que suceda con este documento de aquí en adelante. Toda la responsabilidad estará en cabeza del Ministerio de Justicia”.