En una audiencia virtual ante la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema, la excongresista condenada Aída Merlano rindió unas fuertes declaraciones en las que señaló al presidente Iván Duque.

Exactamente, en la tarde de este martes la detenida en Venezuela se refirió a la campaña del hoy mandatario, a la que supuestamente le entraron $6 mil millones por parte de Julio Gerlein, a quien ella le ha hecho otros señalamientos de compra de votos.

“Parte de esos dineros después hicieron parte de la campaña presidencial del candidato Duque, al que se le entregaron, de esos $18.000 millones, $6.000 millones, que le terminó entregando Julio a él del dinero que no le pagó a Alejandro Char”, afirmó.

Horas después, ante medios de comunicación, el presidente rechazó esta acusación, recordándole que las fechas no cuadran y que ella sabe muy bien a quién apoyaba en ese entonces. Asimismo, insinuó que esta condenada tiene detrás de sus palabras los intereses del venezolano Nicolás Maduro.

La mención al jefe de Estado no pasó desapercibida en los magistrados que la escucharon, tanto así que se le recordó que salpicar a un tercero en este caso podría traerle graves consecuencias.

Ante esas palabras, Merlano se sostuvo: “He dicho la verdad, me ratifico y me comprometo a entregar las pruebas de los hechos que aquí he narrado”.