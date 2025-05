Sus padres, al notar que pasaban las horas sin tener noticias de ella, comenzaron una intensa búsqueda en los alrededores, preguntando en hogares y establecimientos cercanos.

La familia dio aviso inmediato a la Policía, lo que permitió acceder a las cámaras de seguridad de un negocio de la zona. Fue en esas imágenes donde se halló la primera pista: Jessica fue vista subiéndose a una motocicleta conducida por un hombre desconocido.

Su madre, Diana Medina, relató al medio Citytv: ”Yo voy a donde la Policía y ellos me ayudan con el caso. Fuimos y fue cuando me dejaron ver las cámaras”. En el video, la niña aparece visiblemente nerviosa al abordar la moto.

El sujeto llevaba puesto un buso rojo con líneas blancas en las mangas y un morral grande. Jessica vestía una chaqueta blanca, sudadera blanca y tenía el cabello suelto.

Según la familia, la menor no tiene celular funcional ni redes sociales, lo que ha dificultado aún más su localización. “Ya hemos llamado, pero nada. Estamos muy preocupados, yo no he podido dormir”, afirmó su madre, notablemente afectada.